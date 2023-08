Tampil Gemilang di Laga Villarreal vs Barcelona, Lamine Yamal: Saya Tidak Takut

Barcelona, Beritasatu.com - Pemain ajaib Lamine Yamal terpilih menjadi man of the match laga Barcelona vs Villarreal di Estadio de la Ceramico, Minggu (28/8/2023). Lamine Yamal mengungkapkan rahasia dari penampilan gemilangnya adalah bermain tanpa rasa takut.

“Saya bermain tanpa rasa takut. Saya keluar dan bermain sepak bola. Itulah keahlian saya," kata Lamine Yamal seusai pertandingan.

Meski tidak menyumbang gol, Lamine Yamal turut memberi satu assist dan nyaris mencetak dua gol dalam laga tersebut. Lamine Yamal membidani gol pertama Barcelona yang dicetak Gavi untuk membawa keunggulan 1-0 di menit 12.

“Saya berusaha memanfaatkan setiap peluang,” kata Yamal.

Dia mengatakan hanya mengikuti instruksi dari pelatih Xavi Hernandez untuk bermain dengan percaya diri.

“Inilah yang Xavi minta kepada para pemain muda, untuk tidak takut. Untungnya saya tidak takut,” tambahnya

Pemain yang sudah bergabung dengan Barcelona sejak usia 7 tahun itu mengatakan kalau ibunya sempat cemas ketika dia mendapat kepercayaan bermain sejak menit awal atau starter. Meski demikian, Yamal menegaskan dukungan penuh ibundanya terhadap kemajuan kariernya di Barcelona.

Dengan penampilan impresif dalam dua laga menjadi starter, Lamine Yamal terbuka peluang kembali dipercaya turun sejak menit awal dalam laga pekan depan melawan Osasuna.

Sebelumnya Xavi menilai Lamine Yamal sebagai pemain muda yang menjanjikan.

"Kami melihat dia mampu membuat perbedaan. Hal terpenting dalam diri seorang pemain sepak bola adalah pengambilan keputusannya hampir selalu tepat. Keputusan yang diambil Lamine Yamal hampir selalu benar dan bagus," ujar Xavi.

