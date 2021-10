Riset UI: Ekosistem GoTo Financial Jadi Gerbang Pembuka Akses Keuangan Digital

Selasa, 5 Oktober 2021 | 18:38 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) melakukan riset terkait peran GoTo Financial terhadap inklusi keuangan Indonesia. Dari hasil riset tersebut, solusi teknologi GoTo Financial, termasuk GoPay menjadi pintu pertama bagi masyarakat mengakses serta menggunakan layanan dan produk keuangan digital yang lebih luas.

Kepala LD FEB UI Turro Wongkaren memaparkan, saat pandemi, pemanfaatan platform digital meningkat pesat, termasuk layanan keuangan digital. Metode pembayaran elektronik bahkan menggantikan cash sebagai pilihan utama. “Menjadi menarik untuk meneliti bagaimana platform seperti GoTo Financial, termasuk GoPay menjadi gerbang akselerasi inklusi keuangan terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi. Kami memilih GoTo Financial karena mereka memiliki ekosistem layanan keuangan yang komprehensif bagi konsumen dan pelaku UMKM di Indonesia, tidak hanya uang elektronik,” kata Turro Wongkaren dalam peluncuran hasil riset LD FEB UI, Selasa (5/10/2021).

Dari hasil riset ini, mayoritas UMKM (60%) mengaku menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran digital pertama yang diterima di usahanya. Tren serupa juga terlihat dari sisi konsumen, di mana hampir sebagian besar (46%) memilih GoPay untuk transaksi nontunai pertamanya.

Produk GoTo Financial juga membantu UMKM beradaptasi dan bertumbuh saat pandemi. Hampir setengah (49%) mitra usaha menggunakan produk GoTo Financial sebagai platform digital untuk membantu mereka berjualan online pertama kali. Tiga dari 10 merchant GoTo Financial adalah pebisnis pemula yang baru memulai usaha saat pandemi. Selain itu, empat dari lima mitra UMKM GoTo Financial terdorong melakukan ekspansi usaha setelah menggunakan layanan GoTo Financial.

GoTo Financial juga memiliki peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Satu dari lima pengguna GoPay mengaku tidak memiliki atau menggunakan rekening bank. GoPay adalah eksposur pertama terhadap produk keuangan digital. Temuan lainnya, satu dari empat orang yang belum pernah terekspos jasa perbankan sekarang memakai produk dan layanan perbankan setelah menggunakan GoPay. Empat dari lima pengguna GoPayLater juga tidak memiliki akses ke kartu kredit. Kemudian satu dari empat pengguna GoPay tertarik membuka rekening bank melalui GoPay.

Sebagai informasi, responden riset ini adalah konsumen dan pelaku usaha yang sudah menggunakan layanan dan produk GoTo Financial sejak sebelum masa pandemi (sebelum Maret 2020). Total responden yang mengisi kuesioner secara lengkap dan dapat dilakukan analisis adalah 7.355 orang, terdiri dari 5.639 konsumen dan 1.716 merchant UMKM GoTo Financial.

Mayoritas responden (95%) tersebar di 21 kota, yaitu Manado, Samarinda, Balikpapan, Pekanbaru, Makassar, Palembang, Lampung, Medan, Denpasar, Solo, Tangerang Selatan, Depok, Semarang, Malang, Bogor, Yogyakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan secara online di minggu kedua bulan Agustus 2021, dengan pendekatan simple random sampling.

