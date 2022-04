Didorong IPO GOTO, IHSG Dibuka Langsung Tancap Gas 1,64%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (11/4/2022) menguat 1,64% ke 7.328,97.

Dalam debut perdagangannya, saham decacorn Indonesia PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) langsung melesat 17,75% ke Rp 398.

Saham teknologi melanjutkan penurunannya di tengah kenaikan Fed Funds Rate, yang akan menekan beban bunga pendanaan sektor tersebut. Nasdaq ditutup lebih rendah lebih dari 2%, memimpin penurunan di antara indeks utama Wall Street, setelah risalah rapat Fed merilis rencananya untuk mengurangi neraca dan mengambil sikap hawkish. Sentimen ini juga membebani pasar Treasury AS, dengan imbal hasil UST10Y naik lebih dari 5 bps menjadi 2,60%, level tertinggi dalam 3 tahun. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), indikator USD terhadap enam mata uang utama, menguat ke 99,77, level terkuatnya dalam dua tahun.

Sikap wait and see pada risalah The Fed membuat sejumlah investor melakukan aksi ambil untung kemarin. IHSG ditutup turun 0,6% menjadi 7.104, setelah memecahkan rekor dalam lima hari perdagangan. Pelaku pasar juga merespon negatif berita Deutsche Bank, bank pertama di Wall Street yang memproyeksikan resesi AS pada akhir 2023 atau awal 2024, akibat sikap agresif The Fed. NHKSI Research memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak naik (rebound) dengan kisaran 7.080-7.200

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,21% ke kisaran 477, indeks LQ45 turun 0,15% ke kisaran 1.042,21, JII naik 0,25% ke 612,79.

Nikkei turun 0,53%, indeks komposit Shanghai turun 1,13%, Hang Seng Hong Kong turun 1,84%, S&P/ASX 200 naik 0,16%, Kospi Korsel turun 0,12%.

