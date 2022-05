Ambil Untung, Saham GOTO Terkoreksi 2,6% Siang Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dilanda aksi jual setelah mencetak lonjakan harga sebanyak 56% menjadi Rp 304 sepanjang pekan lalu. Penurunan saham tersebut berimbas terhadap koreksi indeks saham sektor teknologi sesi I pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/5/2022).

Penurunan indeks saham teknologi juga juga dipicu atas koreksi saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Sebalikya, saham PT WIR Asia Tbk (WIRG) menjadi faktor penahan kejatuhan saham sektor tersebut. Dibandingkan pekan lalu, saham sektor teknologi menjadi faktor utama penguat IHSG.

Berdasarkan data, harga saham GOTO ditutup melemah Rp 8 (2,63%) menjadi Rp 296 per saham. Saham superaplikasi ini bergerak dalam rentang Rp 286-324 per saham. Begitu juga dengan saham BUKA melorot Rp 18 (5,70%) menjadi Rp 298 per saham.

Namun kondisi berbeda ditunjukkan saham WIRG setelah berhasil mencetak kenaikan harga Rp 95 (12,34%) menjadi Rp 865. Saham ini bergerak dalam rentang Rp 790-900 per saham.

