GOTO Suntik Modal ke Velox SEA

Jakarta, Beritasatu.com – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melakukan penyetoran modal tambahan di Velox South-East Asia Holdings Pte Ltd (Velox SEA Ltd) yang berbasis di Singapura.

Sekretaris Perusahaan GOTO R A Koesoemohadiani menjelaskan, Velox Sea merupakan anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh GOTO melalui Velox Technology SouthEast Asia (VELOX SEA). Oleh karenanya, penyetoran modal tambahan tersebut dilakukan oleh perseroan dengan menyetorkan modal tambahan di VELOX SEA.

“Selanjutnya, VELOX SEA akan melakukan penyetoran modal tambahan ke Velox SEA Ltd. Oleh karenanya, kedua transaksi ini merupakan suatu rangkaian transaksi dengan tujuan penyetoran modal tambahan di Velox SEA Ltd,” ungkap Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (31/5/2022).

BACA JUGA Investasi Telkom di GOTO Sudah Raup Untung Rp 949 M

Penyetoran modal tambahan di VELOX SEA oleh perseroan tercantum dalam register of members VELOX SEA dengan cara pengeluaran saham baru oleh VELOX SEA yang diambil bagian oleh GOTO. Dan, penyetoran modal tambahan di Velox SEA Ltd oleh VELOX SEA tercantum dalam register of members Velox SEA Ltd dengan cara pengeluaran saham baru oleh Velox SEA Ltd yang diambil bagian oleh VELOX SEA.

Adapun Velox SEA memiliki saham pada sejumlah perusahaan, antara lain VDIGI SG Ltd 100%, Velox Technology Philippines Inc 100%, Velox Technology Malaysia Sdn Bhd 100%, dan Viet Lotus International Joint Stock Company 49%. Di mana, Viet Lotus International memilki pernyataan saham pada Go Send Company Limited (Go Send VN Ltd) 100% dan Go Car Technology Company Limited (Go Car Tech Ltd) 100%. Selain itu, Velox SEA memiliki 49% saham Go Viet Ltd.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily