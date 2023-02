Jadi Pembuka Konser Blue di Jakarta, Gareth Gates Tampil Total

Jakarta, Beritasatu.com - Gareth Gates menjadi penyanyi pembuka dalam konser Blue di Jakarta, Selasa (14/02/2023). Penyanyi berusia 38 tahun ini membawakan lagu total 9 lagu yang sukses membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

Konser dimulai pukul 19.30 WIB. Tampak penonton yang memadati area festival sudah mulai tak sabar menanti idola mereka tampil. Untuk menghibur penonton sebelum Blue tampil, pemilik nama lengkap Gareth Paul Gates ini tampil dengan lagu-lagu andalan.

Bahkan, di lagu ketujuh Gareth Gates membawakan Against All Odds (Take a Look at Me Now) yang dipopulerkan oleh Westlife. Sontak saja penampilannya ini membuat penonton terkesima.

Tak hanya itu saja, tampil total, Gates sempat turun dari panggung untuk menyapa penonton lebih dekat lagi. Gates bahkan terlihat berswafoto dengan beberapa penonton di barisan depan.

“Indonesia thank you,” kata dia seraya kembali ke atas panggung.

Gates bahkan mengajak penonton untuk bernyanyi bersama pada lagu andalannya yakni Stupid Mistake. Penonton yang mayoritas anak muda tersebut pun tanpa diminta mengikuti alunan musik dan bernyanyi bersama.

Di akhir penampilan penyanyi berusia 38 tahun tersebut melemparkan handuk ke arah penonton sebagai ungkapan cinta di hari kasih sayang ini.

Seperti diketahui Gareth Gates menjadi pembuka pada konser Blue yang dihelat Selasa (14/02/2023) malam. Bertepatan dengan Hari Valentine, konser ini diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta Central Park dan dipromotori oleh Color Asia Live.

