Dilarang Bawakan Lagu Dewa 19, Once Mekel: Itu Berlebihan

Jakarta, Beritasatu.com - Once Mekel menyatakan siap jika harus berdiskusi dengan Ahmad Dhani perihal pelarangan dirinya membawakan lagu-lagu Dewa 19. Pasalnya, pada diskusi sebelumnya Once Mekel merasa belum menemukan titik temu.

Once sendiri juga tak menampik kaget dan sakit hati dengan sikap Dhani tersebut. Dia menyayangkan perubahan sikap Dhani yang terkesan mendadak menyatakan dirinya tak boleh menyanyikan lagu Dewa 19.

"Kenapa tiba-tiba ada pelarangan? Saya mengerti Ahmad Dhani paham mekanisme penagihan royalti melalui LMKN. Dia bukan orang yang enggak tahu," kata Once mengutip dari akun sosial media.

"Menurut saya ini berlebihan. Karena saya paling banyak hanya membawakan tiga lagu Dewa 19," sambung Once Mekel.

Dia juga menjelaskan bahwa tidak mungkin bisa membawakan banyak lagu Dewa 19 karena akan membingungkan penonton.

"Enggak ada cerita saya bawakan banyak lagu Dewa 19, nanti malah membingungkan orang, ini undang Dewa atau Once, enggak akan lah," imbuhnya.

Once sendiri menilai Dhani turut menikmati hasil kerja keras dirinya selama berada di Dewa 19. Seharusnya ini bukan menjadi permasalahan, namun sebagai bentuk harmonisasi dengan mantan grup band nya itu.

"Seharusnya enggak boleh melarang, dia menikmati hasil kerja teman-teman juga untuk membesarkan Dewa 19," jelasnya.

Untuk diketahui, Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19. Menurut suami Mulan Jameela ini, hal itu bisa berdampak pada konser tur grup bandnya setelah lebaran nanti. Tidak hanya itu, Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19 dan kenyamanan bagi para Baladewa.

"Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," ungkap Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, belum lama ini.

