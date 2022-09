Coreta Louise Luncurkan Koleksi Terbaru di New York Fashion Week

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk kedua kalinya brand Coreta Louise tampil di New York Fashion Week lewat Indonesia Now the show, 11 September 2022 lalu. Kali ini tema yang diangkat adalah "Sea Reflection" yang terinspirasi dari keindahan bawah laut khususnya Bunaken Sulawesi Utara .

Warna cerah terumbu karang, ikan, pantai, ganggang laut dan beragam keindahan dunia bawah laut dirangkum dalam satu kemasan motif batik dan dibuat sangat menarik. Koleksi ini menampilkan pakaian yang dapat dikenakan sehari-hari, cocktail dress hingga evening gown dengan international look.

Creative Director Coreta Louise mengatakan, tampil kedua kali di ajang fashion week paling bergengsi di dunia memang membawa kesan tersendiri dan mereka ingin membuktikan pada dunia bahwa batik Indonesia tidak kalah dengan brand lainnya apalagi jika dibuat menyesuaikan dengan selera international .

"Keindahan bawah laut di angkat ke atas dan memperlihatkan beragam motif cerah yang sangat menarik bertema From the sea to the city," kata Coreta dalam keterangan pers Senin (26/9/2022).

Brand Coreta Louise sebelumnya pernah tampil di ajang yang sama tahun 2018 lalu. Dan untuk tahun 2022 ini tampil bersama dalam Indonesia Now para bersama desainer lainnya seperti Vivi Zubedi, Kimberly Tandra, Alleira Batik, Heaven Light, dan Priyo Oktaviano.

Ajang fashion show kali ini yang menampilkan koleksi terbaru Coreta Louise dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani beserta istri Ayu Heni Rosan serta Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Arrmanatha Nasir beserta Sari Nasir, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri fashion Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com