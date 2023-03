Jelang Ramadan, Ratusan Pelaku Usaha Online Pelajari Strategi Kreasi Konten

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang memasuki bulan Ramadan, ratusan pelaku usaha online belajar tren dan strategi kreasi konten. Kelas edukasi kepada social sellers ini untuk membantu pelaku UMKM mempelajari penjualan dan perilaku konsumen di bulan puasa dan momen Lebaran, serta bagaimana menangkap peluang penjualan melalui strategi pemasaran digital dan pembuatan konten kreatif.

Head of Revenue Transportation and Logistic Gojek, Steven Halim menambahkan momen Ramadan dan Lebaran merupakan peluang besar bagi bisnis para anggota komunitas best seller GoSend. Maka pelatihan Ruang Belajar GoSend kali mengangkat bagaimana para seller bisa mempersiapkan diri menyambut bulan spesial ini. Riset Meta melansir, 65 persen konsumen akan menghabiskan waktu menonton video selama bulan Ramadan dan lebaran.

Advertisement

"Untuk itulah kami bekerja sama dengan Raditya Dika, mengingat konten dengan storytelling yang kuat dapat mendorong tingkat brand awareness maupun consideration seseorang untuk membeli sebuah produk atau brand. Kami juga turut mendukung produktivitas para social seller dengan memperkenalkan GoCorp Send, perluasan layanan GoCorp solusi bisnis untuk layanan mobilitas yang kini mengikutsertakan layanan logistik," katanya saat konferensi pers Kunci Sukses Social Seller pada Bulan Ramadan Bersama GoSend di GoLearn Jakarta, Rabu (16/3/2023).

BACA JUGA

Perkuat Layanan Logistik, Ini Inovasi GoSend di 2022

Dikatakan, dengan GoCorp Send sebagai solusi logistik terbaru, para pelaku usaha online dapat dapat mencatat administrasi biaya logistik dengan baik serta mendapatkan opsi invoicing bulanan. Selain itu, pengiriman barang besar dan banyak akan lebih mudah dengan fitur penjadwalan GoBox.

Presiden Unit Bisnis On Demand Service GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo dalam sambutannya saat membuka Ruang Belajar GoSend perdana, menyatakan sebagai layanan on demand, Gojek berkomitmen untuk dapat mendukung berbagai sektor UMKM agar dapat bertumbuh.

"Hari ini, bersamaan dengan momentum menyambut Ramadan, Gojek membekali para UMKM yaitu mitra social seller dengan program pelatihan perdana melalui Ruang Belajar GoSend. Tidak hanya itu, kami juga memperkenalkan ragam solusi baru untuk mengakomodasi lonjakan permintaan untuk mempermudah kegiatan bisnis mitra seller selama bulan Ramadan dan momen jelang Lebaran,” ungkapnya.

BACA JUGA

Lebih Cepat! GOTO Siap Jadi Perusahaan Cetak Profit di 2023

Ramadan dan lebaran adalah momen penting bagi para penjual di Indonesia seiring tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. Survei The Trade Desk dan YouGov menunjukkan bahwa sebanyak 88% masyarakat Indonesia berencana untuk berbelanja online pada Ramadan tahun ini untuk memenuhi kebutuhan ibadah mereka.

Kegiatan Ruang Belajar GoSend diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota mengenai tren belanja online. Pelatihan ini akan dilakukan setiap kuartalnya, dan pada acara perdananya, Ruang Belajar GoSend dihadiri oleh ratusan anggota komunitas best seller GoSend secara hybrid.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi (Menparekraf) Sandiaga Uno, menjelaskan bulan Ramadan ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu bagi UMKM untuk naik kelas. Riset Mandiri institute menunjukkan bahwa puncak belanja pada periode Ramadan pada 2022 lebih tinggi 31% dibanding puncak belanja di Ramadan tahun sebelumnya.

BACA JUGA

Ini Komitmen yang Dilakukan GoTo Dukung Ekonomi Hijau

"Saya optimis pada tahun ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya, karena telah dicabutnya PPKM, dan mobilitas masyarakat untuk Idul fitri yang lebih mudah. Ruang Belajar GoSend menjadi kegiatan yang tepat bagi para pelaku UMKM untuk menggali strategi bisnis yang dilakukan ketika menyambut bulan Ramadan," kata Sandiaga.

"Kita bisa menyesuaikan produk, konten, sosmed, sampai dengan jasa online delivery service yang dapat membantu peningkatan penjualan. Saya harap kegiatan Ruang Belajar GoSend dapat jadi wadah edukasi bagi ribuan UMKM di indonesia, sehingga menciptakan UMKM yang naik kelas,” pungkas dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini