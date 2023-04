BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen hingga Akhir Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% hingga akhir tahun 2023.

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Faisal Rachman mengatakan, prediksi tersebut berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan global.

"Secara keseluruhan, kami memperkirakan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-7DRRR sebesar 5,75% hingga sisa tahun 2023 dengan tetap mewaspadai perkembangan ekonomi global ke depan yang masih penuh dengan ketidakpastian,” ucap Faisal pada Selasa (18/4/2023).

Faisal mengatakan bila dilihat dari sisi eksternal, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed masih memiliki ruang untuk menaikkan FFR sebesar 25 basis poin di tengah pasar tenaga kerja yang masih ketat, yang terus-menerus berkontribusi terhadap inflasi di negara Paman Sam.

“Meskipun inflasi turun dari 6,0% year on year menjadi 5,0% year on year di Maret 2023, inflasi inti meningkat dari 5,5% year on year menjadi 5,6% year on year, menunjukkan permintaan yang solid,” kata Faisal.

