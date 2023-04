GoTo Batal Terbitkan Obligasi Konversi US$ 500 Juta?

Jakarta, Beritasatu.com - Raksasa teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), kabarnya telah menghentikan rencana untuk menebitkan obligasi konversi senilai US$ 500 juta (Rp 7,5 triliun). Kabar tersebut dilaporkan oleh Bloomberg pada Rabu (19/4/2023), mengutip berbagai sumber. Menurut sumber-sumber tersebut, GoTo khawatir penjualan surat utang akan mengirimkan pesan yang bertentangan kepada investor.

GoTo sebenarnya berencana mengumpulkan US$ 1 miliar dari penjualan obligasi, namun kemudian dikurangi menjadi US$ 500 juta. Rencana tersebut pun akhirnya dihentikan setelah berdiskusi dengan BlackRock Inc, perusahaan ekuitas swasta global, dan International Finance Corp dari Bank Dunia.

Saat dihubungi oleh DealStreetAsia, juru bicara GoTo mengatakan bahwa grup tersebut tidak mengomentari rumor dan spekulasi. Namun, dia menambahkan bahwa perusahaan telah membuat kemajuan besar menuju profitabilitas dan merevisi pedoman untuk mengubah EBITDA yang disesuaikan menjadi positif pada kuartal IV-2023, setelah memberikan hasil yang kuat selama 2022.

Dengan kas Rp 29 triliun pada akhir 2022, GoTo memiliki neraca yang cukup sehat untuk membawa perusahaan ke arus kas operasi yang positif, dengan kebutuhan tambahan pendanaan eksternal.

Pada Oktober 2022, dilaporkan bahwa penerbitan obligasi konversi adalah salah satu opsi yang dikejar oleh GoTo untuk menopang modal, selain private placement dan pencatatan saham (IPO) di Amerika Serikat (AS). GoTo juga telah menyatakan niatnya untuk mendivestasi aset non inti untuk memperpanjang landasan pacunya.

Meskipun melaporkan kerugian yang lebih besar tahun lalu karena penurunan nilai (goodwill impairment), GoTo berhasil meningkatkan pendapatannya secara signifikan selama periode tersebut. Perusahaan menargetkan untuk menjadi menguntungkan dalam hal EBITDA yang disesuaikan dan margin kontribusi grup masing-masing pada kuartal IV-2023 dan kuartal I-2023, berkat upaya pengelolaan biaya dan optimalisasi pendapatan.

