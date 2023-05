Bukalapak Targetkan Adjusted EBITDA Positif Akhir Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) Teddy Oetomo menargetkan adjusted Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau adjusted EBITDA Bukalapak ke level positif pada kuartal IV-2023 mendatang.

Pada kuartal pertama, perseroan masih mencatatkan adjusted EBITDA minus Rp 209 miliar atau meningkat 44 persen year on year (yoy).

Ia berharap pada kuartal II-2023 nanti adjusted EBITDA perseroan bisa menyentuh angka minus Rp 175 miliar sampai minus Rp 150 miliar, kemudian, pada kuartal III-2023 bisa menyentuh angka minus Rp 100 miliar sampai Rp 125 miliar.

“Harapannya di Kuartal IV-2023 kita mencapai ajusted EBITDA positif," ujar Teddy dalam Halal Bihalal Bukalapak dan Media di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Teddy mengatakan pihaknya memproyeksikan pendapatan 2023 antara Rp 4,25 triliun sampai dengan Rp 4,75 triliun. Di kuartal pertama tahun ini, Bukalapak sudah mencatat laba sekitar Rp 1 triliun, naik 28% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kita mengharapkan tahun ini tidak flat, tetapi naik terus. Jadi dengan pencapaian di kuartal pertama kita sudah mencapai 22% dari target. Kita mengharapkan pertumbuhan pendapatan kita naik double digit 17% hingga 31%," kata dia.

