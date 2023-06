TBS Energi Alokasikan 80% Capex untuk Renewables dan EV

Jakarta, Beritasatu.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengalokasikan 80% anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini untuk bisnis energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Hari ini, Electrum, perusahaan patungan (joint venture/JV) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan TBS memulai pembangunan pabrik motor listrik dengan melakukan groundbreaking.

“Keberadaan pabrik akan meningkatkan kualitas SDM (Indonesia). Kami mengalokasikan mayoritas belanja modal untuk renewable dan EV. Pada 2023, 80% akan kami alokasikan untuk pengembangan bisnis renewable dan EV,” Direktur TBS Juli Oktarina di Cikarang, Jumat (23/6/2023).

Pabrik motor listrik GOTO-TOBA itu akan dibangun di Zona E Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC). Tepatnya dekat dengan Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Nagasari, Serang Baru, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang, Jawa Barat.

Sebelumnya, SVP Corporate Strategy & Investor Relations TBS Energi Utama Nafi Achmad Sentausa mengatakan, perseroan mengestimasi belanja modal 2023 berada di kisaran US$ 50-60 juta atau Rp 901 miliar. “Detail belum bisa kami bagikan namun pastinya ke renewable energy dan electric vehicle,” ujarnya.

Sedangkan sampai kuartal I-2023 TBS Energi sudah menyerap capex sekitar US$ 7 juta namun penggunaan anggaran untuk Electrum masih sedikit. Sebab, perseroan masih fokus menggunakan capex untuk proses litbang.

“Nanti mungkin akan ada right significant amount lagi yang dibutuhkan pada second half of the year, seiring rencana bisnis untuk Electrum ini,” sambung Nafi.

