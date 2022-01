Lonjakan Omicron Picu Kenaikan Permintaan Emas

Rabu, 5 Januari 2022 | 06:28 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Selasa (4/1/2022) karena permintaan logam safe-haven melonjak karena kekhawatiran kasus Covid-19 varian omicron dapat mengancam pemulihan ekonomi global.

Harga emas di pasar spot naik 0,8% pada 1.814,45 per ons dan emas berjangka AS ditutup naik 0,8% pada US$ 1.814,60.

"Tahun ini dimulai dengan rekor tertinggi untuk bursa saham, tetapi karena sulit menentukan apakah kenaikan beruntun ini akan berlanjut, investor mulai kembali ke tempat yang aman," kata analis di broker OANDA, Ed Moya.

“Dampak Omicron akan terasa di sisi inflasi dan pemulihan ekonomi,” tambah Moya.

Beberapa negara telah memberlakukan pembatasan untuk mengatasi lonjakan kasus yang didorong varian baru.

Emas, yang tidak menawarkan imbal hasil, cenderung tidak disukai investor saat suku bunga naik.

Analis di Kitco Metals Jim Wyckoff dalam sebuah catatan mengatakan kekhawatiran inflasi dapat menghantam pasar dalam waktu dekat dan melemahkan selera aset risiko karena imbal hasil obligasi kemungkinan akan terus meningkat.

Penguatan emas terjadi meskipun imbal hasil Treasury AS lebih tinggi dan dolar lebih kuat. Trader memperkirakan suku bunga Federal Reserve akan naik tiga kali sepanjang 2022.

Sementara harga perak naik 0,7% menjadi US$ 23,02 per ons, platinum menguat 1,7% pada US$ 970,73, dan paladium naik 2,2% menjadi US$ 1.865,27.

