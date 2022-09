Kencana Energi Bangun Proyek EBT di Filipina US$ 100 Juta

Jakarta, Beritasatu.com– PT Kencana Energi Lestari Tbk, (KEEN) telah menandatangani letter of intent (LoI) untuk membangun proyek energi baru terbarukan (EBT) di Filipina senilai US$ 100 juta. Hal ini sejalan dengan visi perseroan menjadi penyedia EBT terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara.

Letter of Intent tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) Henry Maknawi dan perwakilan Filipina di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/9/2022). Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

“Sesuai visi perusahaan, kerja sama ini adalah pintu pembuka untuk KEEN mencari peluang di dalam atau di luar Indonesia dan melakukan ekspansi di Asia Tenggara,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya.

Hingga semester I 2022, KEEN berhasil mencetak kenaikan laba bersih sebesar 72,8% menjadi US$ 8,87 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar US$ 5,13 juta.

Kenaikan laba tersebut selaras dengan peningkatan pendapatan operasional perseroan. Hingga semester I 2022, KEEN membukukan pendapatan sebesar US$ 20,36 juta, naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 18,2 juta.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Indonesia, Marcos Jr juga bakal bertemu dengan para pemimpin bisnis untuk mempromosikan perdagangan dan investasi guna mendukung agenda ekonomi Filipina di bawah pemerintahannya.

Sebelumnya pemegang saham Kencana Energi menyetujui pembagian dividen final sebesar US$ 1,35 juta atau setara dengan rasio pembagian dividen 16,8% dari laba bersih 2021 yang sebesar US$ 7,99 juta, sehingga dividen per saham sebesar Rp 5,46. Sisa laba bersih sebesar US$ 6.649.468 akan digunakan untuk operasional perusahaan.

