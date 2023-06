7 Anime yang Cocok untuk Ditonton Maraton di Libur Long Weekend

Jakarta, Beritasatu.com - Long weekend paling enak dihabiskan dengan bersantai, misalnya dengan menonton anime. Ini rekomendasi tujuh anime yang cocok untuk maraton di libur long weekend.

Seperti diketahui, 1 Juni 2023 yang jatuh hari Kamis ditetapkan sebagai hari libur nasional karena memperingati Hari Lahir Pancasila. Lalu 2 Juni 2023 yang jatuh hari Jumat merupakan tanggal merah cuti bersama Hari Raya Waisak. Tentu saja libur tanggal merah kali ini banyak dinanti karena cukup panjang waktu liburannya, yakni dari hari Kamis sampai Minggu.

Waktu liburan yang panjang tentu bisa digunakan untuk beristirahat dari kesibukan rutinitas sehari-hari. Beristirahatnya pun tidak perlu healing ke luar kota atau luar negeri, cukup dengan maraton menonton anime saja.

Anime hadir dengan berbagai genre dan cerita yang menarik. Beberapa di antaranya bahkan sangat mendunia dan mempunyai banyak penggemar.

Buat kalian yang tidak pergi kemana-mana di long weekend, lebih baik habiskan waktu dengan menonton anime-anime populer. Berikut tujuh rekomendasi anime yang cocok untuk maraton di libur long weekend.

1. Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen adalah salah satu anime paling populer. Anime ini menceritakan tentang Itadori Yuji, seorang siswa biasa yang terlibat dalam pertempuran melawan makhluk supernatural yang dikenal sebagai “makhluk kutukan”. Dengan jalan cerita yang menarik, animasi yang memukau, dan karakter-karakter yang kuat, Jujutsu Kaisen harus masuk dalam list tontonan untuk menghabiskan libur long weekend.

2. Attack on Titan: The Final Season

Bagi penggemar Attack on Titan, musim terakhir anime ini tentunya sangat ditunggu-tunggu. Dengan cerita penuh intrik dan menonjolkan visual pertarungan yang epik, Attack on Titan: The Final Season akan melanjutkan kisah Eren Yeager.

3. My Hero Academia

Rekomendasi anime selanjutnya yang bisa disaksikan di long weekend adalah My Hero Academia. Anime ini mengisahkan perjalanan Izuku Midoriya, seorang remaja yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan super.

Dalam dunia di mana hampir semua orang memiliki kekuatan super, Izuku berjuang untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan tempatnya di antara para pahlawan terhebat. Dengan alur cerita yang menghibur dan pertempuran yang seru, My Hero Academia tentu saja cocok untuk mengisi akhir pekan.

4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba adalah anime aksi yang menampilkan kisah Tanjiro Kamado, seorang pemuda yang berusaha membalaskan dendamnya kepada iblis yang membantai keluarganya dan mengubah adiknya menjadi seorang iblis. Dengan visual animasi yang luar biasa dan pertarungan yang epik, anime ini menawarkan kombinasi yang sempurna antara drama dan aksi yang akan membuat penontonnya terhanyut dalam ceritanya.

5. One Piece

Rekomendasi anime selanjutnya yang cocok untuk maraton di long weekend tentu saja tidak lengkap tanpa One Piece. Anime ini cocok untuk kamu yang ingin menyaksikan petualangan yang tak ada habisnya.

Dengan lebih dari 1.000 episode, anime ini mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan kru bajak laut Topi Jerami dalam mencari harta karun legendaris yang dikenal sebagai "One Piece." Dengan kombinasi antara aksi, komedi, dan drama yang menarik, One Piece bisa jadi teman yang pas untuk menghabiskan liburan panjang.

6. Tokyo Revengers

Tokyo Revengers adalah anime yang menggabungkan tema perjalanan waktu dan aksi. Mengikuti kehidupan seorang berandal bernama Takemichi Hanagaki, anime ini mengisahkan usaha Takemichi untuk mencegah kematian mantan pacarnya dengan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Dengan alur cerita yang menegangkan dan karakter yang kompleks, Tokyo Revengers bisa jadi pilihan anime yang pas ditonton di akhir pekan.

7. The Promised Neverland

Rekomendasi anime terakhir adalah The Promised Neverland. Meski karakter utamanya adalah anak-anak, tetapi anime ini bergenre misteri dan thriller psikologis yang mengambil latar di panti asuhan Grace Field House.

The Promised Neverland bercerita tentang tiga anak yatim piatu yang menemukan rahasia mengerikan tentang panti asuhan tempat tinggal mereka. Setelah menemukan rahasia mengerikan tersebut, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan mencari tahu kebenaran di balik misteri yang ada di panti asuhan Grace Field House.

Itulah tujuh rekomendasi anime yang cocok untuk maraton di libur long weekend. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan dengan maraton anime-anime di atas!

