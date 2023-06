Chord dan Lirik Lagu Menanti Sebuah Jawaban dari Padi Reborn

Jakarta, Beritasatu.com - Menanti Sebuah Jawaban adalah sebuah lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi Reborn. Berikut ini merupakan lirik lagu dan chord gitar dari lagu Menanti Sebuah Jawaban!

Lagu Menanti Sebuah Jawaban merupakan salah satu single dari grup band Padi Reborn yang berhasil mendulang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) dalam kategori musik pop alternatif terbaik. Lagu ini merupakan salah satu lagu dalam album bertajuk "Padi" yang dirilis pada 2005.

Meski sudah dirilis beberapa tahun lalu, tetapi lagu ini masih sering dinyanyikan banyak orang. Itu karena lirik lagunya relate dengan kisah banyak orang. Lagu ini berkisah mengenai kisah nyata yang menerpa salah satu personel band Padi yang cintanya digantung tanpa ada kepastian selama beberapa waktu.

Lirik dan Chord Lagu Menanti Sebuah Jawaban

C G Am

Aku tak bisa luluhkan hatimu

F D7sus2 G

dan aku tak bisa menyentuh cintamu

C G Am

seiring jejak kakiku bergetar

F D7sus2 G

Aku tak terpagut oleh cintamu

C G Am

Menelusup hariku dengan harapan

F D7sus2 G

namun kau masih terdiam membisu

Chorus

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C G Am

betapa pilunya rindu menusuk jiwaku

F D7sus2 G

semoga kau tahu isi hatiku

C G Am

dan seiring waktu yang terus berputar

F D7sus2 G

aku masih terhanyut malykorddalam mimpiku

Chorus

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

Chorus

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

C Am

sepenuhnya aku ingin memelukmu

Em G

mendekap penuh harapan tuk mencintaimu

C Am

setulusnya aku akan terus menunggu

Em G

menanti sebuah jawaban tuk memilikimu

