Jedai Haircules Bersama IKYK Akan Ikuti Seoul Fashion Week

Jakarta, Beritasatu.com - Aksesori busana Jedai Haircules by DeClip akan tampil di ajang peragaan busana bergengsi ternama di Korea Seoul Fashion Week. Bekerja sama dengan IKYK (I Know You Know) yang merupakan fashion lokal, kolaborasi keduanya akan berusaha mewarnai dan memukau panggung industri fashion Korea pada tanggal 8 Oktober 2022 mendatang.

Aksesoris rambut yang fungsional sekaligus fashionable. Kolaborasi ini membuktikan bahwa jepit rambut Jedai Haircules yang mempunyai akun Instagram @jedaihairculesofficial, merupakan aksesoris yang tidak hanya bersifat fungsional namun juga untuk melengkapi penampilan haute couture, sebuah terminologi yang digunakan saat merujuk busana yang dibuat secara cermat dari seluruh aspek oleh sang desainer.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh CMMO dari DeClip, Margaret Fenhart. "Kalau selama ini jedai dipakai perempuan hanya karena fungsinya untuk menjepit rambut, Special Partner Collaboration dengan IKYK justru membuka sudut pandang baru. Hair ornament juga bisa digunakan sebagai fashion item yang akan meningkatkan penampilan pemakainya," papar Margaret.

Salah satu bentuk kerja sama dilangsungkan di atas panggung, saat para model berlenggok di atas catwalk, mereka akan menggunakan Jedai Haircules serta Hairlastic sebagai aksesoris rambutnya. "Sebagai brand hair ornament, kami tidak hanya mengutamakan kualitas dan kenyamanan, tapi juga estetika produk. Kolaborasi ini bukti produk kami juga diakui sebagai fashion item," lanjut Margaret.

Tersedia dalam beragam ukuran, untuk segala jenis rambut baik pendek, sedang, hingga panjang, Margaret juga beri keterangan bahwa Jedai Haircules juga dapat digunakan oleh para perempuan yang menggunakan hijab. "Supaya menjaga rambut tetap rapi dan kencang di balik hijab, teman-teman juga bisa pakai Jedai Haircules maupun mengikatnya dengan Declip Hairlastic," imbuh Margaret.

Kolaborasi yang dijalin dengan IKYK menandakan sebuah peluang serta potensi yang dimiliki DeClip untuk menjalin kerja sama lainnya untuk menyempurnakan penampilan para wanita bukan hanya dari fungsi produknya melainkan sekaligus mengenai estetika fashion-nya.

Sumber: BeritaSatu.com