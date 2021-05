Hasil Merger Tokopedia dan Gojek, Ini Layanan Lengkap Grup GoTo

Senin, 17 Mei 2021 | 15:06 WIB

Oleh : Herman / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Gojek dan Tokopedia secara resmi mengumumkan pembentukan Grup GoTo. Dengan mengkombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, serta keuangan, Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia.

Grup ini akan melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dengan dibentuknya Grup GoTo serta menandai fase pertumbuhan selanjutnya bagi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Mitra driver Gojek akan memiliki peluang pendapatan yang lebih besar antara lain dengan mengirimkan lebih banyak pesanan dari pengguna Tokopedia, sementara penjual dan mitra merchant dari berbagai skala bisnis akan mendapatkan berbagai manfaat dan kesempatan untuk meningkatkan usahanya. Hadirnya Grup GoTo juga akan memungkinkan kami untuk semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara,” kata CEO GoTo, Andre Soelistyo, dalam keterangan resminya, Senin (17/2021).

Melalui merger ini, grup GoTo akan membawahi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Ketiganya akan beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri di dalam ekosistem Grup GoTo.

Untuk Gojek, layanan atas permintaan (on demand) yang dihadirkan antara lain mobility dan logistik seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoBluebird, GoTransit, dan GoBox.

Kemudian layanan food & groceries yaitu GoFood, GoMart, dan GoShop. Terakhir, layanan lifestyle & entertainment yaitu GoGames, GoPlay, GoTix, GoNews, GoService, GoFintess, GoMed, dan GoMall.

Untuk Tokopedia, selain marketplace Tokopedia, Tokopedia Salam, dan Mitra Tokopedia, ada juga layanan Tokopedia Keuangan serta local service seperti Tokopedia Wedding, Tokopedia Print, dan Tokopedia Parents.

Yang terbaru, hasil merger ini melahirkan GoTo Financial yang mencakup layanan GoPay, PayLater, GoStore, GoSure, GoInvestasi, GoBiz Plus, Selly, hingga MidTrans yang didukung oleh lebih dari 20 bank dan institusi keuangan lain.

Grup GoTo memiliki total Gross Transaction Value (GTV) secara grup lebih dari US$ 22 miliar pada 2020, lebih dari 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020, lebih dari dua juta mitra driver yang terdaftar per Desember 2020, lebih dari 11 juta mitra usaha (merchant) per Desember 2020, lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (Monthly Active User/MAU), dan kontribusi sebesar 2% kepada total PDB Indonesia.

