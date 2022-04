GOTO Geser Market Cap Telkom di Urutan 3

Direktur Utama/CEO/Co-Founder PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Go To Andre Soelistyo (ketiga dari kiri) bersama (ki-ka) Direktur & Co-Founder PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Kevin Aluwi, Komisaris & Co-Founder PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk William Tanuwijaya, Direktur Utama Indo Premier Sekurtas, Moleonoto The, Managing Director Capital Market PT Mandiri Sekuritas Silva Halim, Managing Director Investment Banking PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk David Agus saat acara Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada Selasa 15 Maret 2022. (Foto: BeritaSatu/Uthan AR)