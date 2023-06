Begini Persiapan Putri Ariani Sebelum Tampil di Panggung AGT 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani masih menjadi perbincangan usai kemampuan vokalnya memukau para juri America's Got Talent (AGT) 2023.

Sebelum terbang ke Amerika Serikat Putri mengaku memiliki banyak persiapan yang sudah dilakukannya sejak beberapa bulan lalu.

"Yang pasti sebelum berangkat ke Amerika aku mematangkan lagu dengan terus berlatih," kata dia kepada Beritasatu.com Jumat (9/6/2023).

Tidak hanya mematangkan lagu dan suara saja, diakui Putri Ariani dirinya juga terus mengimprovisasi bahasa Inggrisnya sebelum terbang ke negara Adidaya tersebut.

"Aku juga melancarkan kualitas bahasa Inggris," sambungnya.

Seperti yang diketahui Putri Ariani berhasil memukau para juri khususnya Simon Cowell dalam ajang AGT 2023 6 Juni lalu. Dengan membawakan lagu bertajuk Loneliness Putri berhasil membuat Simon Cowell naik ke atas panggung dan meminta lagu tambahan. Alhasil di lagu Sorry Seems to Be The Hardest Word Putri membawa pulang Golden Buzzer.

Tak hanya piawai bermusik saja, Putri seringkali menciptakan lagunya sendiri. Putri merilis album debutnya, ‘Melihat Dengan Hati’ pada tahun 2020 dan beberapa single. Lagunya “Tak Mampu Lupa” telah diputar lebih dari 11 juta kali di Spotify sejak dirilis pada tahun 2022. Lagu terbarunya saat ini adalah single “Kamu Lagi”.

