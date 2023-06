Relawan Haji Saudi: Kami Tahu Jemaah Indonesia Tak Bikin Susah

Madinah, Beritasatu.com - Walid Muhammad Madi Al Harbiy (26), seorang mursyid (pembimbing) atau relawan haji asal Arab Saudi, di Posko Utama Layanan Haji Nabawi, Madinah mengungkap kesannya terhadap petugas dan jemaah haji Indonesia.

"Kami pasti akan selalu merindukan kalian. Sejak saya kecil, kami sudah tahu jemaah Indonesia itu baik, patuh dan tak bikin susah kami," ujar Walid kepada di Masjid Nabawi, Madinah Jumat (16/6/2023).

Sebulan terakhir, dia bekerja di Posko Pandu Haji Nabawi Gerbang 333. Sebagian besar adalah mahasiswa, dan pekerja paruh waktu berpendidikan.

Untuk lolos jadi volunteer atau relawan haji, harus bisa minimal bahasa Inggris dan bahasa negara muslim.

"Apa kabar. Siapa namamu. My name is Walid," ujar mahasiswa Universitas Madinah itu, mempraktikan kemampuan bahasa Inggris dan Indonesianya. Dia juga memgaku mengerti bahasa Pakistan dan sedkit kosa kata Turki.

Bersama 45 rekannya, Walid adalah tenaga relawan haji, yang dikontrak syarikah Esnad Mutakamel, perusahaan BUMN mitra Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan dipekerjakan otoritas Komisi Imam Haramain di Madinah.

Di papan nama gantungnya, tercantum masa berlaku ID-nya hingga 20 Muharram 1445 Hijriyah. Ini bersamaan akhir misi haji tahunan Arab Saudi.

