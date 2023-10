Sederet Bintang Elite Lintas Disiplin Panaskan One Fight Night 16

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun laga lengkap One Fight Night 16 belum diumumkan, tetapi sejauh ini telah ada sembilan laga yang dikonfirmasi terjadi pada awal November. Laga itu pun mencakup para juara dunia, dan sederet bintang elite lintas disiplin seni bela diri.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, Jonathan Haggerty akan beradu dengan Fabricio Andrade untuk memperebutkan sabuk emas One Bantamweight Kickboxing yang lowong di laga utama. Haggerty merupakan seorang juara dunia Muay Thai, dan Andrade merupakan juara dunia MMA.

Sesama juara dunia di kelas bantamweight itu mendapat kesempatan besar untuk meraih sabuk emas kedua di disiplin striking, setelah penguasa dahulu, Petchtanong, mendapat sanksi karena aksi indisipliner.

Mundur ke belakang, Haggerty hanya pernah kalah dari Rodtang Jitmuangnon di kelas terbang Muay Thai. Di satu sisi, Andrade bahkan belum pernah kalah sekalipun sejak bergabung dengan One Championship 2020 lalu.

Yang membuat laga ini kian menarik, keduanya merupakan sesama striker yang bisa menghentikan siapa pun dengan cepat. Tarung di kickboxing, bukan tak mungkin kalau keduanya bisa menyelesaikan laga lebih cepat tanpa campur tangan juri.

Memeriahkan laga pendukung utama, bintang BJJ jenius Tye Ruotolo mendapat kesempatan besar untuk meraih sabuk emas inagurasi One Welterweight Submission Grappling. Namun, ia harus terlebih dulu mengalahkan penantang Dagestan berbahaya, Magomed Abdulkadirov.

Dari disiplin MMA, penghuni ranking lightweight, Halil Amir, akan berhadapan dengan Ahmed Mujtaba. Selain itu, Lito Adiwang juga langsung kembali tampil melawan mantan lawan Jeremy Miado usai menumbangkan Adrian Mattheis di laga terakhirnya.

Selain itu, pemukul keras Korea Selatan, Kang Ji Won, juga akan kembali tampil melawan debutan berbahaya asal Amerika Serikat, Ben Tynan.

Mantan penantang sabuk emas Sinsamut Klinmee juga kembali tanding ulang melawan Liam Nolam dalam laga Muay Thai.

Nama bintang top lain seperti Zhang Peimian, "Supergirl" Jaroonsak, hingga Meng Bo juga dipastikan tampil dalam laga One Fight Night 16.

Laga sementara One Fight Night 16

- Jonathan Haggerty vs Fabricio Andrade (Kejuaraan Dunia ONE Bantamweight Kickboxing)

- Tye Ruotolo vs Magomed Abdulkadirov (Kejuaraan Dunia ONE Welterweight Submission Grappling)

- Ahmed Mujtaba vs Halil Amir (MMA - Lightweight)

- Lito Adiwang vs Jeremy Miado (MMA - Strawweight)

- Sinsamut Klinmee vs Liam Nolan (Muay Thai - Lightweight)

- Ben Tynan vs Kang Ji Won (MMA - Heavyweight)

- Zhang Peimian vs Rui Botelho (Kickboxing - Strawweight)

- Supergirl Jaroonsak vs Cristina Morales (Kickboxing - Atomweight)

- Ayaka Miura vs Meng Bo (MMA - Strawweight)