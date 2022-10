Kalahkan Duo Mercedes, Max Verstappen Pole di GP Meksiko

Mexico City, Beritasatu.com - Juara dunia Max Verstappen merebut pole position Grand Prix Meksiko (GP Meksiko) setelah mengalahkan duet Mercedes George Russell dan Lewis Hamilton pada babak kualifikasi, Minggu (30/10/2022) pagi WIB.

Hamilton memimpin Q1 dan mengulangi lap tercepatnya pada Q2, namun upayanya di Q3 terhalang limit trek, yang memberi jalan Verstappen memegang pole sementara atas Russell.

Pada lap terakhirnya, Max Verstappen mampu memperbaiki lapnya kembali menjadi 1 menit 17,775 detik demi mengungguli Russell yang terpaut 0,304 detik di tempat kedua. Hamilton mengamankan P3 0,005 detik di belakang rekan satu timnya itu.

Sementara itu, jagoan tuan rumah Sergio Perez akan start dari P4, 0,353 detik dari rekan satu timnya dan Carlos Sainz mengamankan P5 untuk Ferrari.

"Ini adalah kualifikasi yang baik," kata Max Verstappen yang mengincar kemenangan ke-14 dalam satu musim tersebut.

"Ini sangat ketat, tapi kami membuat sejumlah pengaturan terhadap mobil dan mendapat ritme yang lebih baik sehingga berada di pole di sini, tentunya, luar biasa. Jalur menuju tikungan pertama sangat panjang, jadi kami harus start dengan baik, tapi saya kira kami memiliki mobil yang kencang dan itu yang terpenting. Semangat para fan di sini sungguh luar biasa, di stadion, sangat menyenangkan membalap di sini," tambah Max Verstappen.

A very lovely Saturday šŸ‘Œ Great job team @redbullracing šŸ’Ŗ



To be on Pole Position here is amazing! The atmosphere is incredible, you can really feel the passion of the fans while driving the track.



Iā€™m really looking forward to race here tomorrow šŸ‡²šŸ‡½šŸ‘‹ pic.twitter.com/TAs7fwujPu