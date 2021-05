Dubes Jepang dan Bos Sumitomo Kunjungi MNC Center Jajaki Investasi

Kamis, 20 Mei 2021 | 18:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dan Presiden Direktur Sumitomo Indonesia Hiroshi Karashima bertemu Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo di MNC Center, Jakarta, Kamis (19/5/2021). Dalam kunjungan tersebut, Hiroshi Karashima tampak berkeliling melihat berbagai fasilitas yang dimiliki MNC dan menyimak penjelasan tentang perkembangan digital dan properti MNC Group. Tepat sehari sebelumnya, Hary menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji di tempat yang sama.

Dalam Instagramnya, Hary menyebutkan kehadiran CEO Sumitomo Indonesia dan timnya tersebut guna melihat kemungkinan peluang investasi di MNC Group. "CEO Sumitomo Indonesia and his team visited MNC Center yesterday to see the possibility to make investment in our group (CEO Sumitomo Indonesia dan timnya mengunjungi MNC Center kemarin untuk melihat kemungkinan melakukan investasi di grup kami)," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dalam akun instagram pribadinya @hary.tanoesoedibjo yang dipantau Beritasatu.com, Kamis (20/5/2021).

Dalam keterangan yang diterima, MNC Group memiliki berbagai lini usaha di bidang finansial yang dipimpin PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), properti (PT MNC Land Tbk/ KPIG) dan media (PT Media Nusantara Citra Tbk/ MNCN). MNC Group telah menyiapkan strategi dan menjalankan roadmap transformasi digital menjadi raksasa ekonomi digital berskala global.

MNC Group membangun kantor pusat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di New Delhi, India. Kantor pusat tersebut akan diperkuat sumber daya manusia dari para jenius software dengan jam terbang tinggi. Adapun, AI mendorong seluruh lini bisnis tersebut siap menjadi raksasa di bidangnya masing-masing.

Di bidang jasa keuangan, Motion Digital, digital banking PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) tengah menyiapkan bank digital yang bakal jadi raksasa di Tanah Air, dengan target minimal 30 juta nasabah pada 5 tahun pertamanya. Motion Digital akan mengoptimalkan konversi lebih dari 200 juta userbase MNC Group menjadi nasabahnya.

Di bidang properti, PT MNC Land Tbk (KPIG) tengah mengembangkan mega proyek berskala internasional. MNC Lido City telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai KEK Pariwisata. Sejumlah fasilitas berkelas dunia yang sedang dikembangkan KEK MNC Lido City diprediksi akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 63,4 juta orang hingga tahun 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun.

KEK MNC Lido City diproyeksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat menarik investasi hingga US$ 2,4 miliar atu setara Rp 33,5 triliun. Inflow devisa dari wisatawan mancanegara serta penghematan outflow devisa dari wisatawan nusantara diprediksi akan mencapai US$ 4,1 miliar selama 20 tahun.

Di bidang media, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) bisa disebut sebagai "Shopping Center" bagi pengiklan, karena memiliki kekuatan basis user yang sangat besar, bahkan tembus hingga di atas 200 juta userbase di segala lini.

Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih detail terkait kemungkinan rencana investasi yang akan dilakukan oleh Sumitomo di MNC.

PT Sumitomo Indonesia mengelola lima unit bisnis yang terdiri dari produk logam, sistem transportasi dan konstruksi, lingkungan dan infrastruktur, barang dan jasa terkait media, jaringan, gaya hidup, serta sumber daya mineral, energi, kimia dan produk elektronik. Di luar itu, Sumitomo tercatat memiliki investasi di berbagai perusahaan terbuka di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com