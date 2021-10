Presiden Jokowi Resmikan Hotel Meruorah di Labuan Bajo

Jumat, 15 Oktober 2021 | 19:49 WIB

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Hotel Meruorah yang berlokasi di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo yang sebelumnya bernama Hotel Inaya Bay Komodo, merupakan bagian dari Kawasan Terpadu Labuan Bajo yang dimiliki dan dikelola oleh PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO). IFPRO merupakan perusahaan joint venture yang dimiliki oleh dua perusahaan BUMN, yaitu PT PP (Persero) Tbk dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Saat ini, IFPRO tengah membangun Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang meliputi area komersial, hotel bintang lima, marina serta pengembangan dermaga penyebrangan.

Acara peresmian turut dihadiri dan didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

Selain itu, hadir pula Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Group Qodie Ibrahim, dan para pejabat lainnya.

"PTPP sangat mengapresiasi dengan dilakukannya rebranding dan berharap hotel ini akan menjadi daya tarik tersendiri di Kawasan Marina Labuan Bajo," ujar Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, dalam keterangan persnya, Jumat (15/10/2021).

Novel menambahkan, PTPP berharap dengan berkembangnya Kawasan Marina Labuan Bajo dapat meningkatkan gairah pariwisata super priority di Indonesia, yang diharapkan dapat menjaring para wisatawan baik lokal maupun internasional sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan khususnya masyarakat lokal.

"Sinergisitas yang diciptakan antara PTPP dan ASDP tentunya akan memberikan nilai positif bagi kedua perusahaan BUMN," tandas Novel.

Hotel Meruorah merupakan hotel bintang lima yang mengusung kearifan lokal dengan menggunakan unsur kain tenun khas NTT dan keindahan alam Labuan Bajo yang tertuang di dalam desain interior kamar yang elegan serta hadir dalam aksen desain yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Hotel Meruorah.

Hotel yang dikembangkan oleh IFPRO di Kawasan Marina Labuan Bajo ini telah beroperasi dengan membuka layanan kamar sebanyak 145 unit yang terdiri dari 5 tipe kamar, yaitu The Horizon Hill View, The Horizon Sea View, The Signature Hill View, The Signature Sea View, The Phinizy, dan Presidential Suite.

Hotel Meruorah ini dilengkapi dengan fasilitas Merurorah Convention Center yang memiliki 8 Meeting Room, The Executive Lounge, The Bay Restaurant, Moon Bar, Café et Lobby, Swimming Pool, Fitness Center, Spa, dan Promenade.

