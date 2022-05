CEO GoTo di WEF: Ekosistem Digital Bisa Tekan Kesenjangan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Andre Soelistyo, menjadi salah satu pembicara utama dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2022 yang diselenggarakan di Davos, Swiss, pada 23-26 Mei 2022.

Andre menjadi pembicara dalam sesi Financial Inclusion: Addressing the Largest Gaps (Inklusi Keuangan: Menjawab Kesenjangan Terbesar) pada Selasa 24 Mei 2022 waktu Indonesia, bersama dengan Y.M. Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda yang juga Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan, Gubernur Bank Sentral Perancis François Villeroy de Galhau, Managing Director Lulu Financial Group Adeeb Ahamed, Founder Capital Art Karabo Morule, dan Vice-President European Investment Bank Group (EIB) Gelsomina Vigliotti. Sesi ini dipandu oleh Redaktur Ekonomi BBC Faisal Islam.

Sesi ini membahas pentingnya mewujudkan inklusi keuangan bagi semua orang, dari segala latar belakang dan kondisi ekonomi. Selain itu, dibahas pula peran dari teknologi dan inovasi dalam menjembatani kesenjangan inklusi keuangan di seluruh dunia.

Berkaca dari ekosistem GoTo, Andre memaparkan bahwa banyak mitra Gojek dan Tokopedia yang awalnya tidak memiliki rekam jejak transaksi finansial sama sekali, sehingga tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Para mitra ini sebagian besar memang tidak tersentuh dan terlayani oleh bank atau lembaga keuangan formal (unbanked).

BACA JUGA Kinerja Saham GOTO Dinilai Lebih Solid dari Saham Teknologi Lain

Namun dengan kehadiran GoTo, melalui ekosistem Gojek (on-demand), Tokopedia (e-commerce), dan GoTo Financial (financial technology), para mitra ini bisa memiliki rekam jejak transaksi keuangan. Data inilah yang akan menjadi pendukung untuk dipergunakan dalam menciptakan produk keuangan yang inklusif, sehingga para mitra ini nantinya bisa memiliki akses keuangan, mulai dari simpanan, modal kerja, pembiayaan, hingga akses untuk produk asuransi dan lainnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com