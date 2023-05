LockBit Klaim Sebar Data Nasabah BSI di Dark Web

Jakarta, Beritasatu.com - Kelompok hacker LockBit mengaku telah menyebarkan jutaan data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di dark web, atau pasar gelap internet.

"Periode negosiasi telah berakhir, dan kelompok ransomware LockBit akhirnya mempublikasikan semua data yang dicuri dari Bank Syariah Indonesia di dark web," cuit @darktracer_int, Selasa (16/5/2023).

LockBit mengklaim sebagai aktor di balik gangguan layanan BSI yang sudah terjadi sejak minggu lalu, Senin (8/5/2023). LockBit mengaku telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal BSI.

Dalam blognya, LockBit mengatakan kepada orang-orang untuk berhenti menggunakan BSI karena tidak mampu melindungi dana dan informasi pribadi nasabahnya dari para kriminal. BSI juga dianggap tidak mampu memulihkan situs dalam seminggu.

pic.twitter.com/jQSmiCM1Ln