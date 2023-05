Gara-gara Kartu, Lewis Hamilton Buat Remaja 16 Tahun Raup Rp 1,3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Seorang remaja Kanada berusia 16 tahun, Jean-Nicolas Gagon, tengah mendapat durian runtuh. Dia dan ayahnya beruntung menjadi jutawan berkat Lewis Hamilton.

Pembalap Inggris itu membuat Jean-Nicolas Gagon kaya raya setelah menemukan kartu koleksi Formula 1 yang langka, mencetak rekor penjualan baru yang bersejarah.

Di acara Netflix, King of Collectibles: The Goldin Touch, remaja tersebut berbagi cerita dengan ayahnya tentang bagaimana mereka mengubah 50 dolar AS menjadi 900.000 dolar AS di pelelangan.

Jean-Nicolas Gagon mencatat bahwa dia membeli paket standar Topps Chrome F1 2020, yang berisi 1/1 kartu Lewis Hamilton Superfactor, kartu satu-satunya.

Kartu tersebut menampilkan pembalap Inggris dalam setelan balapnya dengan Mercedes pada tahun 2020 dengan tangan terkatup, musim lalu ia memenangkan gelar Formula 1.

Mengapa kartu Lewis Hamilton begitu mahal?

Namun, gambar itu bukan satu-satunya yang membuatnya istimewa, kartu itu juga berisi tanda tangan juara Formula 1 tujuh kali itu, sehingga keluarga Gagon memutuskan untuk melelang, yang dimulai dari 750.000 dolar.

"Ketika saya mendengar angka itu, saya hampir tersentak. Saya tidak pernah berpikir sepotong karton kecil bisa bernilai sebanyak itu," aku sang ayah di acara Netflix.

Setelah pelelangan, kartu khusus Lewis Hamilton terjual 900.000 dolar (sekitar Rp 1,3 miliar), yang merupakan rekor harga untuk semua kartu Formula 1.

Dengan semua uang yang terkumpul, lelucon pun masuk.

"Aku putra kesayanganmu sekarang, bukan, Ayah?" tawa Jean-Nicolas Gagon.

