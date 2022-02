Pedagang Daging di Pasar Kramat Jati Berencana Mogok Jualan

Kamis, 24 Februari 2022 | 17:33 WIB

Oleh : JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pedagang daging di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur berencana mogok berjualan pada Senin (28/2/2022) hingga Jumat (4/3/2022) akibat melonjaknya harga daging.

"Kenaikan harga terjadi hampir setiap hari, sekitar Rp 1.000 hingga Rp1.500. Karena harganya melonjak tinggi, pembeli jadi sepi. Sepinya pembeli, membuat kami menjadi berat," kata salah satu pedagang daging sapi, Andri, di Jakarta, Kamis.

Menurut Andri, dalam kondisi normal harga daging sapi Rp 110.000 per kilogram, tapi saat ini sudah naik menjadi Rp 130.000 per kilogram untuk daging sapi lokal, serta Rp 120.000 - Rp 125.000 per kilogram untuk daging sapi impor.

Andri menjelaskan, aksi mogok jualan itu rencananya dilakukan serentak oleh pedagang daging sapi di seluruh DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Banten.

"Kalau kita pasrah begini terus ya ekonomi enggak jalan. Dengan aksi mogok siapa tahu pemerintah merespons," ujar Andri.

Sementara itu, salah satu pembeli daging sapi, Diana, mengatakan, kenaikan harga daging itu dikeluhkan pembeli. Dia berharap pemerintah dapat menormalkan harga daging sebelum bulan Ramadhan.

Sumber: ANTARA