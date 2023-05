Polisi Tangkap Pimpinan KKB Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan aparat Kepolisian telah menangkap seorang terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) berinisial KTH alias PH. Penangkapan dilakukan pada Jumat (19/5/2023) pukul 13.30 WIT.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/5/2023).

Penangkapan KTH alias PH terjadi setelah polisi mengorek informasi dari AS, tersangka penembakan anggota Brimob pada 30 November 2022, yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Tim investigasi yang dibantu penyidik Polres Yahukimo menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS. AS membenarkan bahwa orang di dalam foto tersebut adalah pimpinan KKB berinisial KTH alias PH. Selain itu, identitas KTH juga telah dikonfirmasi berdasarkan penelusuran data kependudukan.

"KTH alias PH diduga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo, Papua Pegunungan," katanya.

Aksi kejahatan tersebut, di antaranya pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 dan penembakan terhadap anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan Brigadir Usdar meninggal dunia pada 29 November 2022.

Selain itu, KKB terlibat dalam penembakan anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022 serta penembakan Polres Yahukimo pada 30 Desember 2022.

Terkait penembakan terhadap anggota Brimob pada 30 November 2022, Ramadhan mengatakan KTH telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan KTH sebagai tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi dua alat bukti keterlibatannya dalam penembakan tersebut.

KTH alias PH, lanjutnya, telah diserahkan kepada penyidik yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz dan diamankan di gedung Dirkrimum Polda Papua.

