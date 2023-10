Pasar Kripto Turun, Bitcoin Bertahan di Level US$ 27.000

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam 24 jam terakhir, pasar kripto mengalami penurunan. Bitcoin dan Ethereum mengalami pelemahan, sementara Binance menguat. Meski begitu, Bitcoin tetap bertahan di level US$ 27.000 karena pasar secara keseluruhan tidak terlalu terpengaruh oleh konflik di Gaza. Para investor cenderung bersikap wait and see karena mereka menunggu sejumlah data makroekonomi penting yang akan segera diumumkan.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Rabu pagi (11/10/2023) pukul 06.45 WIB, kapitalisasi pasar kripto global turun sebesar 0,62% menjadi sekitar US$ 1,06 triliun dalam 24 jam. Bitcoin (BTC), kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami penurunan sebesar 0,58% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di kisaran US$ 27.425,69 per koin, atau sekitar Rp 431,34 juta (dengan kurs Rp 15.727).

Ethereum (ETH) juga mengalami koreksi sebesar 0,72% dalam 24 jam, dengan harga ETH mencapai sekitar US$ 1.568,31 per koin. Sementara itu, Binance (BNB) menguat sebesar 1,50% dalam sehari terakhir, sehingga saat ini BNB berada di level sekitar US$ 208,67 per koin.

Pakar Keuangan Kripto Ajaib, Panji Yudha, mengatakan bahwa pelaku pasar cenderung bersikap wait and see pekan ini karena mereka menunggu serangkaian data makroekonomi penting yang akan segera diumumkan, dimulai dari rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk bulan September yang dijadwalkan akan dirilis pada Kamis (12/10/2023) dan data Indeks Harga Produsen (PPI) pada Jumat (13/10/2023).

Selain itu, Federal Reserve (The Fed) akan merilis risalah pertemuan Federal Reserve (FOMC) bulan September pada Rabu (11/10/2023). Banyak pejabat The Fed juga dijadwalkan untuk memberikan pidato.